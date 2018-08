VIDEO: Explosieven uit huis Rotterdam-Ommoord tot ontploffing gebracht

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben donderdag aan het einde van de middag twee explosieven tot ontploffing gebracht in Rotterdam-Ommoord.

De explosieven werden aangetroffen in een flat aan de Söderblomplaats . De zelfgefabriceerde bommen werden gevonden toen agenten de woning binnengingen in het kader van een lopend onderzoek.

De EOD kwam ter plaatse om te bepalen om wat voor een explosieven het ging. Vervolgens werden de explosieven op het Ommoordse Veld pal tegenover de flat tot ontploffing gebracht.

Buurtbewoners die toevallig in het park waren reageren geschokt. "Dat dit in onze buurt gebeurt, vreselijk. Ik voel me hier niet meer veilig. De buurt gaat de laatste tijd erg achteruit".

Het is nog onbekend of er iemand is aangehouden en wat voor explosieven het precies waren.