Trencin niet naar groepsfase Europa League Ricardo Moniz (Bron: ANP - Adam Warzawa)

AS Trencin heeft donderdag niet het hoofdtoernooi van de Europa League bereikt. De Slowaakse club, die in de derde voorronde Feyenoord uitschakelde, ging in de play-offs met 3-0 onderuit bij AEK Larnaca uit Cyprus. De heenwedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.

De ploeg van de Rotterdamse trainer Ricardo Moniz kwam in de openingsminuut al 1-0 achter door een goal van Apostolos Giannou. Acorán verdubbelde de score (2-0). Giannou nam halverwege de tweede helft ook het derde doelpunt voor zijn rekening.