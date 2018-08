Rotterdamse regelrechter lost geschillen op

Burgers en bedrijven in de regio Rijnmond kunnen geschillen binnenkort voorleggen aan de Rotterdamse regelrechter. Het is een experiment dat op 13 september start, waarbij tegen lage kosten op heel korte termijn een knoop wordt doorgehakt.

Wim Wetzels is kantonrechter in Rotterdam. "Je kan bijvoorbeeld een conflict hebben over een aangelegde tuin, of een inloopkast. Dan kan ik als rechter op locatie komen kijken hoe de situatie is. Wat dat betreft lijkt het wel op de Rijdende Rechter. We hebben al mobiele printers aangeschaft, zodat ik ter plekke uitspraak kan doen."

In de regel moet een kwestie binnen vier weken zijn afgehandeld. Voorwaarde is wel dat beide partijen instemmen met de tussenkomst van de rechter. De kosten zijn 39,50 euro per partij

Laagdrempelig

Wetzels:"Nu zijn civiele procedures vaak heel ingewikkeld voor mensen en de kosten zijn hoog. Wij willen laagdrempelig zijn."

De Rotterdamse regelrechter behandelt burenruzies, consumentenzaken, huurzaken. Bestuurszaken en familiezaken doet de regelrechter niet. Die zijn te ingewikkeld voor een snelle procedure.

Burgers en bedrijven die belangstelling hebben, kunnen op rechtspraak.nl een formulier invullen. Er komt ook een speciaal telefoonnummer en mailadres.