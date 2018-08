Lange files voor Maastunnel door nieuwe afslagen

"Stoppen, optrekken, aanschuiven. Het is geen fijne rit geweest", zegt een automobilist die wacht voor een stoplicht bij de Maastunnel. Het ochtendverkeer op Rotterdam-Zuid wordt al de hele week geteisterd door zware files. Dat komt door onduidelijkheid over een nieuwe afslag.

Gespannen gezichten op de Doklaan rond een uur of negen 's ochtends. Het verkeer op de toegangsweg naar de beroemde Rotterdamse tunnel staat muurvast. Hetzelfde frustrerende lot is op dat moment veel automobilisten op de nabijgelegen Pleinweg, Brielselaan en Dorpsweg beschoren.

Ongewild voor stoplichten

De boosdoener is een combinatie van twee factoren, legt verkeerskundige Otto Blom van Rotterdam Onderweg uit. "Veel mensen moeten nog wennen aan de nieuwe situatie aan de noordkant en belandden daardoor ongewild voor de stoplichten van het Droogleever Fortuynplein. Dat levert vertraging op."

Het gebrek aan doorstroming is vervelend in combinatie met een maatregel tegen files in de tunnel. Er mogen slechts mondjesmaat auto's de enige tunnelbuis die in gebruik is in. Blom: "Met maar één buis kunnen files tot gevaarlijke situaties leiden."

Links of rechts

Dat betekent dat de drukte zich verplaatst naar de toegangswegen op zuid. En dat hoor je als je even rondvraagt. Er worden heel wat doktersafspraken gemist. Verder is vrijwel iedere automobilist al minstens één keer per abuis voor de stoplichten beland.

Hoe moet het dan wel? Blom: "Houdt links aan voor de doorgaande route richting de 's-Gravendijkwal. Via rechts beland je op het Droogleever Fortuynplein. Probeer zo vroeg mogelijk voor te sorteren."

Gelukkig is er ook in dit geval licht aan het einde van de tunnel. De verkeersdeskundige verwacht dat binnen een paar dagen iedereen gewend is aan de nieuwe situatie en dat files weer gereduceerd worden tot normale proporties.