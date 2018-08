Feyenoord City te positief over inkomsten nieuw stadion

De plannenmakers van Feyenoord City hebben een te rooskleurig beeld geschetst van de verwachte inkomsten van het nieuw te bouwen stadion. Daarom moet er een nieuw businessplan komen.

Een week geleden werd al bekend dat het plan drie maanden vertraging opliep. Nu is bekend waarom. Het adviesbureau International Stadia Group (ISG) stelt dat Feyenoord op jaarbasis twee miljoen euro teveel aan inkomsten verwacht. Woordvoerder Ruud Bijl van Feyenoord City bevestigt dat het businessplan iets moet worden aangepast, maar hij relativeert de omvang van de verandering.

Dat bedrag van twee miljoen euro is onder meer gebaseerd op hoger geschatte horeca-inkomsten, terwijl het adviesbureau verwacht dat het nieuwe stadion minder bezoekers en minder rondleidingen zal verwerken.

"Die twee miljoen euro is met het oog op een totale omzet van honderd miljoen euro een relatief laag percentage", aldus Bijl, die benadrukt dat ISG verder over het plan van het nieuwe stadion 'doorsnee positief' is.

Bedragen

Het totale financieringsbedrag van 444 miljoen euro gaat niet omhoog, vertelt Bijl. "Dat bedrag blijft gelijk." Over drie maanden, naar verwachting in november, zal het nieuwe businessplan voor Feyenoord City klaar zijn.

Feyenoord City heeft de goedkeuring van ISG nodig om het nieuwe stadion rond te krijgen. Maar een 'groen licht' van het adviesbureau betekent nog niet dat de financiering geregeld is. Zo moeten banken met maar liefst 253 miljoen euro over de brug komen. Dan moet Feyenoord zelf nog een eigen vermogen bijeen verzamelen. Het zou gaan om een resterend bedrag van 150 miljoen euro.

De gemeente Rotterdam zou 40 miljoen euro in de financiering steken. Maar ze stelt een aantal keiharde voorwaarden op het gebied van mobiliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gemeente

Begin september debatteert de gemeenteraad weer over Feyenoord City, na vragen van Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren. In oktober stuurt Visser een halfjaarlijkse update naar de gemeenteraad met daarin de voortgang en inzichten van het hele dossier Feyenoord City en de planning van het project.