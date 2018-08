PVV schrapt cartoonwedstrijd over profeet Mohammed

De Essalam moskee in Rotterdam

Geert Wilders heeft zijn cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed afgeblazen. De PVV-leider wil niet riskeren dat er onschuldige slachtoffers van islamitische geweld gaan vallen.

"Veiligheid van mensen gaat voor alles", schrijft Wilders donderdagavond op Twitter. In een uitgebreide verklaring legt hij uit waarom hij de stekker uit de cartoonwedstrijd heeft getrokken.

Volgens Wilders lopen de dreigementen naar aanleiding van de wedstrijd de spuigaten uit. Hij belooft zijn strijd tegen de islam voort te zetten, maar wil niet dat anderen gevaar lopen door de "dreigementen van extreme moslims".

Wilders wilde op 10 november een cartoonwedstrijd houden in een afgesloten deel van de Tweede Kamer. De wedstrijd wekte de woedde in de islamitische wereld.

In Nederland zette een aantal imams een vreedzaam tegenoffensief in. Imam Azzedine Karaat van de Essalam Moskee in Rotterdam nodigde Geert Wilders uit om samen naar de cartoonwedstrijd gaan.