Vermoedelijke drugsdealer met hakmes op stap in Rotterdam Foto: Politie

In Rotterdam-Centrum is donderdagavond een man aangehouden die een slagershakmes in zijn broekband had. Hij had daarnaast een lading drugs in zijn onderbroek.

De man werd volgens de politie op de West-Kruiskade staande gehouden in het kader van een actie preventief fouilleren. Toen hij naar zijn broekband greep, voelde de agent nattigheid en vond het hakmes. "Hoe bizar ben je dan!'" vroeg een collega zich na afloop af. De verdachte had in zijn onderbroek een flinke hoeveelheid zakjes cocaïne in gebruikershoeveelheden verstopt. Die waren klaargemaakt voor de verkoop. Ook werden twee zakjes met wikkeltjes in beslag genomen. Eerder op de dag had de politie in Rotterdam-Centrum al meerdere drugsdealers aangehouden met drugs op zak. Een van hen had nog een celstraf van 67 dagen open staan.