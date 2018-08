Martijn Krabbendam in FC Rijnmond

Martijn Krabbendam schuift vrijdag aan in FC Rijnmond. Samen met presentator Etienne Verhoeff bespreekt de journalist van Voetbal International de laatste ontwikkelingen in het regionale profvoetbal.

Ook vaste tafelgasten Geert den Ouden en Feyenoord-watcher Dennis van Eersel zitten aan de desk. De praten over het vertrek van Jean-Paul Boëtius bij Feyenoord, dat zondag speelt tegen NAC Breda en de komst van aanvaller Marcus Edwards naar Excelsior en de verdere verwachtingen van de laatste dagen van de transfermarkt.