Hoe kom ik met het openbaar vervoer bij de Wereldhavendagen?

Ben je van plan om met het openbaar vervoer naar de Wereldhavendagen te komen? Rijnmond vertelt je welke tram-, of metrolijn je moet pakken.

Metro

Met metrolijn D en E kun je direct naar de Wereldhavendagen. Stap uit bij de halte Leuvehaven of Wilheminaplein. Reis je met metrolijn A, B of C? Reis dan naar metrostation Beurs en stap hier over op lijn D of E.

Tram

De tramlijnen 8, 20, 23 en 25 stoppen direct bij de halte van de Wereldhavendagen: Leuvehaven en Wilhelminaplein. Reizgers van andere tramlijnen moeten overstappen.

Lijn 2 tussen Charlois en Station Lombardijen (beide richtingen): Stap bij Randweg over op lijn 20 of 25;

Lijn 2 richting Keizerswaard, vanaf Lombardijen: Stap bij Keizerswaard over op lijn 23;

Lijn 4 richting Molenlaan: Stap bij Kruisplein over op lijn 8, 20, 23 of 25;

Lijn 4 richting Marconiplein: Stap bij Kruisplein over op lijn 8, 20, 23 of 25;

Lijn 7 richting Woudestein: Stap bij Kruisplein over op lijn 8, 20, 23 of 25;

Lijn 7 richting Willemsplein: Stap bij Weena over op lijn 8, 20, 23 of 25;

Lijn 21 richting De Esch: Stap bij Kruisplein over op lijn 8, 20, 23 of 25;

Lijn 21 richting Woudhoek: Stap bij Beurs over op lijn 8, 20, 23 of 25;

Lijn 24 richting De Esch: Stap bij Kruisplein over op lijn 8, 20, 23 of 25;

Lijn 24 richting Holy: Stap bij Beurs over op lijn 8, 20, 23 of 25;

Trein

Als je met de trein naar Rotterdam komt, kun je het beste uitstappen bij Rotterdam Centraal. Hier pak je metrolijn D of E richting Leuvehaven of Wilheminaplein.