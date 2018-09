Waar kun je parkeren voor de Wereldhavendagen?

Ben je van plan om met de auto naar de Wereldhavendagen te komen? Rijnmond vertelt je waar je dan het beste kunt parkeren.

De beste optie is om gebruik te maken van een P+R-terrein. In en rond Rotterdam zijn veertien P+R-terreinen te vinden. Het parkeren hier is gratis.

Vanaf het P+R-terrein kun je met het openbaar vervoer verder reizen richting het evenementengebied van de Wereldhavendagen. In de kaart hieronder zie je waar de verschillende terreinen zijn te vinden en hoe je vervolgens bij de Wereldhavendagen kunt komen.