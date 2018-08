Deel dit artikel:











Daling bijstandsontvangers zet door, Gorinchem aan kop Werkzoekende (Foto - ANP Jerry Lampen)

In heel Nederland is het aantal bijstandsontvangers in de leeftijd van 27 tot 45 jaar opnieuw gedaald. De gemeente Gorinchem heeft gemiddeld de minste mensen in de bijstand. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS bracht de cijfers van de periode juni 2017 en juni 2018 vrijdag naar buiten. Gorinchem heeft per duizend inwoners 23 bijstandsontvangers en heeft daarmee een inhaalslag gemaakt. Eerder werd nog gemeld dat in de gemeente in 2017 meer mensen in de bijstand terecht kwamen dan er uitstroomden. Ook in de Rijnmondregio ging het aantal mensen met een bijstandsuitkering omlaag. Maar de regio blijft landelijk wel de lijst aanvoeren met 61 mensen in de bijstand per duizend inwoners. Dat was eerder 65. De Drechtsteden daalden van 42 naar 40. Onderverdeling naar leeftijd De leeftijdscategorie 27 tot 45 jaar komt het snelst weer aan het werk. De daling zet daar al zes kwartalen achter elkaar door. Mensen ouder dan 45 vallen nog buiten de boot, hoewel ook daar beduidend minder mensen in de bijstand terecht kwamen. De stijging ging van 7 duizend naar 500 méér 45-plussers in de bijstand. De leeftijdscategorie 27 tot 45 jaar komt het snelst weer aan het werk. De daling zet daar al zes kwartalen achter elkaar door. Mensen ouder dan 45 vallen nog buiten de boot, hoewel ook daar beduidend minder mensen in de bijstand terecht kwamen. De stijging ging van 7 duizend naar 500 méér 45-plussers in de bijstand. Niet-westerse migranten Ook bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond daalt het aantal bijstandsontvangers. Dit komt vooral doordat er minder asielzoekers naar ons land komen of met een verblijfsvergunning de bijstand instromen. Ook bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond daalt het aantal bijstandsontvangers. Dit komt vooral doordat er minder asielzoekers naar ons land komen of met een verblijfsvergunning de bijstand instromen.