Gewapende overvaller eist geld en sigaretten in Dordrecht Pistool (Archief)

Het Shell-tankstation aan de Reeweg Oost in Dordrecht is vrijdagmorgen even na 07:00 uur overvallen. De overvaller bedreigde de kassière en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Ook nam de overvaller sigaretten mee.

Volgens de politie had de man een wapen, waarschijnlijk een vuurwapen. Hij is weggelopen richting het Halmaheiraplein. Hij zou een rode boodschappentas bij zich hebben. De politie is naar de man op zoek.