Tomatentelers willen meer Rotterdamse CO2 in hun kas Foto: Archief

Tomatentelers luiden de noodklok over een tekort aan CO2. Ze hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Telers gebruiken CO2 dat fabrieken in de Rotterdamse haven uitstoten als 'mest' voor hun kasplanten. Als die fabrieken in de zomer vanwege onderhoud stil liggen, krijgen tuinders te weinig CO2 hun kas in.

CO2 wordt via leidingen vanuit onder meer Shell en afvalverbrander AVR richting kassen in het Westland geleid. Sjaak van der Tak, voorzitter van de belangenvereniging voor de tuinbouw, pleit voor een uitbreiding van die leidingen. Hij wil dat de overheid meebetaalt. "Fabrieken liggen vaak in de zomer stil om wat onderhoud te plegen. Een flink aantal tuinders heeft daar last van, want die krijgen te weinig CO2. Daarom is die brief door die telers in het Westland naar de Kamer gestuurd", zegt Van der Tak op Radio Rijnmond. "Er ligt al een netwerk, maar als je al die tuinbouwbedrijven wil voeden, moet je de leidingen uitbreiden." De tomatentelers willen dat de CO2-uitstoot van meer fabrieken in het Rotterdamse havengebied richting hun kassen gaat. De Nederlandse regering wil het teveel aan CO2-uitstoot terugbrengen met de helft.