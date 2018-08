Skateboarden is niet alleen voor jongens

Vrouwen op een skateboard zijn nog steeds een minderheid in het straatbeeld. Toch wordt de sport steeds populairder onder vrouwen. Om dat nog meer te stimuleren wordt zaterdag in Rotterdam het eerste Nederlandse skateboardevenement voor vrouwen georganiseerd.

Helena Loekman uit Rotterdam staat 's ochtends vroeg op om te oefenen. Als enige meisje tussen de jongens skateboarden is niet altijd makkelijk. "Ik begon toen ik zeventien was en het was super intimiderend tussen al die jongens met hun skateboards", vertelt ze. "Misschien belemmert dat meisjes, vooral de jongere."

"Het is een beetje een mannencultuur", geeft ook mede-organisator Martijn van Hemmen van Skatestore XOXO toe. Hij helpt organiseren, maar het initiatief lag bij vrouwen, benadrukt hij. "Hoe diverser we skaten kunnen maken, hoe beter."

"We gaan door de stad skaten, langs verschillende laagdrempelige spots. Trappetjes, kleine bankjes, stoepranden waar je op kunt grinden, handrails", vertelt Martijn over het evenement van zaterdag.

Helena ontwierp de flyers voor XOXO. Zelf kan ze er niet bij zijn, maar ze schat dat er zo'n 20 meiden komen skateboarden.

Fysiek is skateboarden natuurlijk niet anders voor vrouwen. "Ik denk dat het iets moeilijker is vanwege de sociale druk, maar dat het net zo leuk is om te doen als voor jongens", legt Helena uit. Martijn snapt dat: "Er is steeds meer acceptatie bij jongens, dat ze het leuk vinden dat er ook meiden skaten. Maar het is wel lastiger denk ik."

De meiden verzamelen zaterdag met hun boards om 14:00 uur bij Skatestore aan de Westblaak.