Nazomeren in je tentje op Camping Crooswijk

De vakantie is afgelopen, het gewone leven is weer begonnen. Maar dat geldt dit weekend niet voor de Rotterdamse wijk Crooswijk. Daar kan volop gekampeerd worden op de tweede editie van Camping Crooswijk. Bezoekers kunnen op het Schuttersveld hun tentje opzetten en genieten van muziek, kunst en spel.

"Het is drie dagen feest. Je kan hier blijven slapen en we laten alle kwaliteiten zien die er in Crooswijk zijn aan artiesten en kunstenaars", vertelt mede-organisator Rafael Krijgsman.

Het feest is niet alleen voor Crooswijkers. "Zeker niet. We willen ook aan mensen buiten de wijk laten zien hoe mooi deze wijk is. Iedereen is welkom en de poort staat voor iedereen open", zegt Rafael.

Het feest vindt plaats op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september. Op het programma staan optredens van onder meer de Wannebiezz en drumband Convoi Exceptional.

Het feest is vorig jaar opgezet door Krijgsman en een medebewoonster. "We willen Crooswijk weer z'n feest teruggeven. Vroeger had je Crooswijk op Stelten, maar dat hield op. Wij hadden zoiets van: er moet weer een feest komen waar alle bewoners samenkomen en een feestje vieren. Het begon met een idee voor een picknick en groeide uit tot Camping Crooswijk", vertelt Krijgsman.