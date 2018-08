Volg Sparta en FC Dordrecht live op Radio Rijnmond

De wedstrijden RKC Waalwijk - Sparta en NEC - FC Dordrecht zijn vanavond live te volgen op Radio Rijnmond. Vanaf 19:00 uur blikken we vooruit op speelronde 3 van de eerste divisie, om 20:00 uur wordt er afgetrapt.

Sparta won in 1997 voor het laatst een competitieduel in Waalwijk. Of er een einde komt aan die opmerkelijk slechte reeks volg je vrijdagavond via het verslag van Dennis Kranenburg.

Verslaggever Sjoerd de Vos is de man ter plekke in Nijmegen, waar FC Dordrecht het opneemt tegen één van de potentiële titelkandidaten.