Podcast: 'Feyenoord-city duurt veel te lang, neem in godsnaam een beslissing'

Radio Rijnmond Sport doet dit seizoen iets nieuws. En dat iedere vrijdag. Een podcast, lekker lullen over voetbal. Een half uur lang. Over Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht.

Deze vrijdag aflevering drie met Dirk Beers, Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Frank Stout van RTV Rijnmond. Uiteraard veel aandacht voor Feyenoord, waar het rondom de club rommelt in de discussie over een nieuw stadion. "Feyenoord City duurt veel te lang, neem in godsnaam een beslissing", zijn de mannen het over eens.

Excelsior ontvangt dit weekend ADO Den Haag en wil de overwinning op NAC van vorige week natuurlijk een vervolg geven. Verder is er aandacht voor Sparta, waar Adil Auassar in de uitwedstrijd tegen RKC voor het eerst inzetbaar is. FC Dordrecht gaat wederom op bezoek bij een titelkandidaat, namelijk NEC. Nog meer voetbal dus bij RTV Rijnmond, want over voetbal raken wij nooit uitgepraat.