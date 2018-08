Deel dit artikel:











Nieuw asfalt laat meteen weer los op de Van Brienenoordbrug Foto: Archief

Bij werkzaamheden op de A16 is in de nacht van donderdag op vrijdag iets misgegaan. Op de parallelbaan van de Van Brienenoordbrug bij Ridderkerk richting Rotterdam laat het nieuw gelegde asfalt nu al weer los. Er is iets mis met de toplaag van de weg.

Rijkswaterstaat is vrijdagochtend al uren aan het opruimen, want de losse steentjes kunnen schade veroorzaken aan de auto's. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat ze onderzoeken hoe het asfalt los kon laten. Het opruimen gaat nog wel even duren, misschien zelfs tot de avondspits. "We ruimen het zo snel mogelijk op", zegt de woordvoerder. Vanwege het opruimen is er op de A16 één rijstrook dicht.