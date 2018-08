Vrouw gewond na inhaalmanoeuvre in Vlaardingen

Een automobiliste is vrijdagmorgen gewond geraakt, nadat ze op de Van Heusdenlaan in Vlaardingen tegen een boom knalde. Volgens betrokkenen zou het ongeluk zijn gebeurd na een inhaalmanoeuvre.

Getuigen zeggen dat de vrouw bij het inhalen van een vuilniswagen te snel naar rechts zou zijn gegaan. Daardoor zou ze de vuilniswagen hebben geraakt, waarna haar auto ging tollen en tegen de boom tot stilstand kwam.

De vrouw is door hulpdiensten uit het wrak bevrijd. De boom is door de klap omgeknakt en over het fietspad gevallen.