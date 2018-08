Poldervaart beschikt over nagenoeg fitte Excelsior-selectie

Anouar Hadouir traint weer volledig mee bij Excelsior en kan zijn rentree maken voor de Kralingers in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Ook Luigi Bruins keert terug bij de wedstrijdselectie van Adrie Poldervaart, na zijn twee duels schorsing.

Poldervaart wilde nog niet vertellen of Bruins direct weer in de basis start. Zonder de aanvaller won Excelsior zaterdag met 2-0 bij NAC. Bruins gaat er zelf wel vanuit dat hij direct weer in de basis begint.

De Belg Siebe Horemans ontbrak op de training net als Desevio Payne. De twee verdedigers zullen dan ook niet inzetbaar zijn tegen ADO Den Haag. Nieuwkomer Marcus Edwards stond vrijdagmorgen voor het eerst op het veld bij Excelsior. De Kralingers gaan er alles aan doen om de Engelsman speelgerechtigd te krijgen voor dit weekend. Edwards werd donderdag voor een seizoen gehuurd van Tottenham Hotspur.

Excelsior trapt zaterdag om 19:45 uur af tegen ADO Den Haag. De wedstrijd is tussen 19:00 en 22:00 uur live te volgen op Radio Rijnmond.