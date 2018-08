Deel dit artikel:











Vilhena wel, Berghuis niet in definitieve selectie oranje Tonny Vilhena en Steven Berghuis (tweede en vierde van links) eerder dit jaar samen bij Oranje (ANP - Koen van Weel)

Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdag zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de oefeninterland tegen Peru, en de wedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk in de Nations League. Feyenoorder Tonny Vilhena zit in de selectie, Steven Berghuis is afgevallen.

Frenkie de Jong uit Arkel maakt zijn debuut in de selectie van Oranje. Wesley Sneijder maakt ook deel uit van de selectie, hij neemt tegen Peru afscheid van het Nederlands elftal. De volledige selectie van bondscoach Koeman bestaat uit: Jasper Cillessen, Sergio Padt, Jeroen Zoet, Patrick van Aanholt, Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Daryl Janmaat, Matthijs de Ligt, Kenny Tete, Stefan de Vrij, Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Davy Pröpper, Marten de Roon, Wesley Sneijder, Kevin Strootman, Ruud Vormer, Tonny Vilhena, Georginio Wijnaldum, Ryan Babel, Memphis Depay, Luuk de Jong, Justin Kluivert en Quincy Promes. Bij Jong Oranje zitten Feyenoorders Justin Bijlow en Jeremiah St. Juste bij de selectie.