Met zelfontworpen meerminvin illegaal Hofpleinfontein in

Met een sprong illegaal de duistere Hofpleinfontein in heeft de Rotterdamste zeemeermin Petra Cosplay een langgekoesterde droom waargemaakt en gans verrukt d'r zelfontworpen groen wit groene 'ja toch, niettan' swimsuitpak met aangenaaide vin ten doop gehouden, blijmoedig van zin.

De cosplayende ofwel strip- en filmhelden nabootsende Rotterdamse supermarktcassiere die in haar vrije tijd via petracosplay.com bebel- en bestelbaar is, neemt haar vinnig uit de hand gelopen hobby uiterst serieus.

Tot in de kleinste details, gebaartjes en zangimitaties voert ze haar adeptie voor het roodharige Ariel-Disneyfiguurtje door.

Vrijgezellenparty's zijn taboe maar verder is ze als de inmiddels dus letterlijk en stripfiguurlijk Rotterdamste zeermeermin voor alles in.

Een Rotterdam Zingt-debuut staat als volgende vervulling op haar wensenlijst.

Grossierend in al dan nie illegaal bedreven evenementerie volgde Jack F Kerklaan haar vloggend op de afgelopen spanningsvolle waagdaag........