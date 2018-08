Jong aapje ontsnapt in Diergaarde Blijdorp

Een jonge kuifmakaak is vrijdag rond het middaguur ontsnapt uit zijn verblijf in Diergaarde Blijdorp. Hoe dat kon gebeuren, kan de dierentuin nog niet zeggen. "We zijn hard aan het zoeken naar het aapje", laat een woordvoerder weten.

Er wonen vier kuifmakaken, twee moeders met jong, in het Aziatische gebied van de dierentuin. "Waarschijnlijk is het aapje nog in de buurt van het verblijf. Het zijn echte familiedieren. Zelf wil hij vast ook het liefst terug naar zijn moeder."

De aap is niet gevaarlijk voor de bezoekers, vertelt de woordvoerder. "Het zijn schuwe dieren. De kans is groot dat het aapje zich verstopt heeft. Wel zal het bang zijn in een vreemde omgeving, en zonder zijn moeder. We vragen mensen dan ook niet te gaan zoeken naar de kuifmakaak."