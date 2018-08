Ontruimde huizen weer vrijgegeven na gaslek in Sliedrecht

Acht huizen aan de Lekstraat in Sliedrecht zijn vrijdag ruim twee uur ontruimd geweest vanwege een gaslek. Het lek werd aan het begin van de middag ontdekt door netbeheerder Stedin.

Volgens de brandweer ging het om een lekkage in de hoofdleiding in een huis aan de betreffende straat. Er was gas gemeten in de kruipruimten van een huizenblok, daarom heeft de brandweer besloten te ontruimen. Een deel van de Lekstraat werd afgesloten.

Stedin controleerde de aansluitingen om het lek te kunnen repareren. Rond 15:00 uur gaf de brandweer de huizen vrij en konden de bewoners hun woning weer in.