Deel dit artikel:











Tien huizen ontruimd na gaslek in Lekstraat Sliedrecht Foto: archief

Tien huizen aan de Lekstraat in Sliedrecht is vrijdag ontruimd vanwege een gaslek. Het lek is aan het begin van de middag ontdekt door netbeheerder Stedin.

Volgens de brandweer gaat het om een lekkage in de hoofdleiding in een huis aan de betreffende straat. Er is gas gemeten in de kruipruimten van een huizenblok, daarom heeft de brandweer besloten te ontruimen. Een deel van de Lekstraat is afgesloten. Stedin controleert de aansluitingen om het lek te kunnen repareren. De huizen in Sliedrecht zijn voorlopig niet toegankelijk. Hoe lang dat gaat duren kan de brandweer niet zeggen.