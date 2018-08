Minister: Deliveroo zelf verantwoordelijk voor aanpak minderjarige bezorgers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan geen onderzoek starten naar minderjarige Deliveroo-bezorgers. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk had Kamervragen gesteld naar aanleiding van een bericht van RTV Rijnmond. In Rotterdam worden minderjarigen geronseld door een maaltijdbezorger van Deliveroo.

In juni kreeg RTV Rijnmond een tip van een vrouw wiens 14-jarige stiefzoon met Deliveroo-maaltijden door de stad fietste. Op plekken in Rotterdam waar veel jongeren rondhangen, heeft zeker één volwassen maaltijdbezorger 'personeel' geronseld.

In gevallen van een overtreding kan de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingrijpen. Maar de inspectie laat weten over dit geval geen klachten te hebben ontvangen.

De minister doet geen uitspraken over concrete gevallen van overtredingen. "Net als andere bedrijven is Deliveroo in eerste plaats zelf verantwoordelijk om maatregelen te nemen tegen deze vorm van werkuitbesteding door invloed uit te oefenen op de bezorgers waarmee een overeenkomst is afgesloten", schrijft Koolmees in een reactie op de vraag van Van Dijk welke verantwoordelijkheid Deliveroo heeft om het ronselen van minderjarigen tegen te gaan.

In een reactie liet Deliveroo weten deze praktijken onacceptabel te vinden, maar dat bezorgers vrij blijven om zelf vervangende koeriers te regelen. Volgens Deliveroo wordt van die vervangers ook de leeftijd gecontroleerd.