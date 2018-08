Tien jaar cel en tbs voor man die zijn ex-vriendin doodstak

De rechter heeft een Rotterdammer tien jaar cel en tbs opgelegd voor het doden van zijn ex-vriendin. Dat gebeurde in januari van dit jaar aan de Mathenesserweg in Rotterdam-West.

De 61-jarige verdachte had bekend dat hij de vrouw met messteken om het leven had gebracht. Volgens de man hadden ze ruzie over geld, maar waarschijnlijk speelden ook relationele problemen mee. De vrouw had hem verlaten.

Volgens de rechter moet de worsteling in de woning angstaanjagend zijn geweest voor het slachtoffer. Haar lichaam werd destijds gevonden door haar 11-jarige dochter.