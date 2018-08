Waarschuwing voor Feyenoord: leer van fouten bij verhuizing Ajax

Komt 'ie er nou wel of niet, dat nieuwe stadion voor Feyenoord? Dit najaar wordt de knoop doorgehakt. Donderdag werd nog bekend dat de beraming van de verwachte inkomsten in het nieuwe stadion te hoog is. Het zoveelste bericht dat een stortvloed aan reacties losmaakt onder fans van de club.

De Brabantse voetbalmarketeer René Bergmans las de nieuwste berichtgeving over het toekomstige stadion met grote belangstelling. Bergmans heeft de afgelopen jaren in opdracht van de KNVB gewerkt aan veertien marketingplannen van clubs in de eerste en eredivisie.

"Er gebeurt op dit moment veel achter de schermen", ziet hij. "De Feyenoord-fan snapt weinig meer van het nieuws."

Vooral de emotie van fans moet daarom worden gemanaged. En snel ook, vindt hij. "Ik heb de laatste jaren bij veel clubs aan tafel gezeten als het over nieuwe stadions ging. Het woord fanbeleving viel zelden in de eerste plannen. Het ging over verkeersstromen en dat soort zaken, maar niet over de fans."

Zijn idee: betrek de supporters razendsnel alsnog meer. "Het moet geen trucje zijn, leg de plannen echt voor. En zorg dat je ze iets te bieden hebt."

Net als Ajax

Het Rotterdamse proces roept bij Bergmans bijzondere herinneringen op. Hij werkte in 1996 als marketeer bij Adidas toen Ajax een nieuw stadion betrok: de Amsterdam Arena (bouwkosten 96 miljoen euro). Van dichtbij maakte hij mee hoeveel emotie er bij een verhuizing naar een nieuw stadion komt kijken.

"Er gebeurde in die periode van alles tegelijk,'' herinnert Bergmans. "De verhuizing had gigantisch veel impact. Maar er kwam tegelijkertijd ook een nieuw en veel simpeler logo, omdat het oude logo van de club moeilijk te borduren was op shirts. Bovendien kwamen er strepen van Adidas op het shirt te staan."

Al die veranderingen zorgden voor een cocktail van heftige reacties van supporters. De ontevredenheid was zelfs zo groot dat de beruchte drie strepen uiteindelijk van het shirt werden gehaald voor wedstrijden in de Champions League.

'Het kwam uiteindelijk goed'

"Het heeft daar heel lang geduurd voor de emotie weg was. Het oude stadion, De Meer was voor Ajax-supporters natuurlijk heilig." Veel supporters waren helemaal niet tevreden, en bleven dat volgens Bergmans voor een lange tijd.

Dat er uiteindelijk iets moet gebeuren met De Kuip is onvermijdelijk, stelt Bergmans. Dat een deel van de fans zal ontevreden zijn, wat het besluit ook is. Maar tijd heelt wonden, maakte Bergmans mee. "Ajax beleefde successen, ook internationaal er brak volop jeugd door. Het kwam uiteindelijk goed."

'Feyenoord blijft achter'

Dat scenario zou Feyenoord ook goed doen. "Als je in het eerste jaar succes hebt, er breekt jeugd door en je doet het goed, helpt dat enorm."

Want dat is het doel als er een nieuw stadion komt: mee kunnen draaien in de Europese top. "Je ziet nu dat Ajax en PSV mee gaan doen in de Champions League. Feyenoord blijft achter. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat moet de insteek zijn: Dat Feyenoord weer met de top meedraait."

De boodschap van Bergmans, die nu niet betrokken is bij Feyenoord City en daarom niet in wil gaan op cijfers: let op de fans en maak niet dezelfde fouten als Ajax dat destijds deed. "De fans zijn nu het belangrijkst."

Zo moet Feyenoord City eruit gaan zien.