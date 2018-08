Van Bronckhorst verwacht geen transfers meer

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht niet dat er nog spelers bij Feyenoord vertrekken en dat er nog spelers worden binnengehaald. Van Bronckhorst zei dat op de persconferentie vrijdagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd tegen NAC van zondag.

Dat betekent dat Feyenoord geen vervanger zal halen voor Jean-Paul Böetius, die deze week naar FSV Mainz' 05 vertrok. Volgens 'Gio' zijn er met Jens Toornstra, Mo El Hankouri en Sam Larsson voldoende spelers die op de linksbuitenpositie kunnen spelen.

Tonny Vilhena zal in ieder geval tot de winter in de Kuip blijven. De verwachting was dat hij deze zomer nog van club zou veranderen. Volgens de trainer van Feyenoord kan de international de knop snel omzetten en zich helemaal focussen op Feyenoord.

Van Bronckhorst mist zondag tegen NAC Nicolai Jørgensen en Ridgeciano Haps. De verwachting is wel dat de Deense spits, die deze week aansloot bij de groepstraining, snel weer wedstrijden kan voetballen voor Feyenoord.