Man uit Spijkenisse langer vast voor beschieten pand Panorama

De 45-jarige verdachte van de beschieting van een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Teleportboulevard blijft langer vastzitten. Dat besloot de rechter vrijdag. De verdachte komt uit Spijkenisse en is dinsdag aangehouden. Hij zit in volledige beperking en mag alleen met zijn advocaat contact hebben.

Het kantoorpand aan de Teleportboulevard werd eind juni van dit jaar beschoten. In het pand is onder meer de redactie van Panorama gevestigd. De politie stelde destijds al vast dat het pand was beschoten met een antitankwapen.

De man uit Spijkenisse is de derde verdachte die opgepakt is in deze zaak. Een 41-jarige man uit Woerden en een 25-jarige Rotterdammer zijn al eerder aangehouden. Ze zijn alle drie betrokken bij de motorclub Caloh Wagoh Main Triad.