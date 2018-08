Deel dit artikel:











Vlog: Spijkenisse is een geheim paradijs van architectuur

Spijkenisse is een stad die groot is geworden door klein te blijven. Ondanks de 80.000 inwoners noemen inwoners hun binnenstad nog steeds gewoon het dorp. Toch is er een architectuur in Spijkenisse waar menig grotere stad jaloers op zal zijn.

Vlogster Lieke gaat langs bij gebouwen als het stadhuis, de Middeleeuwse dorpskerk en de hypermoderne bibliotheek: de Boekenberg.