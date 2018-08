Medewerker Kijvelanden verdacht van drugshandel

TBS-kliniek De Kijvelanden is een onderzoek gestart naar de betrokkenheid van een medewerker bij handel in drugs. De medewerker is op non-actief gesteld. Het is het vierde incident in korte tijd in het forensisch psychiatrisch centrum in Poortugaal.

In juli werd al ontdekt dat een patiënt binnen de instelling in drugs handelde. Volgens een woordvoerder zijn de drugs direct in beslag genomen en zijn maatregelen aan betrokkenen opgelegd. Het heeft onder meer gevolgen voor hun behandeling.

Vorige maand werd bij een controle in de kamer van een patiënte in de Forensische Psychiatrische Kliniek, ook onderdeel van De Kijvelanden, een schaar aangetroffen. De vrouw in kwestie is veroordeeld voor een steekincident. Volgens een woordvoerder van De Kijvelanden had de patiënte de schaar niet in haar bezit mogen hebben. De schaar is in beslag genomen.

Gevoelig

De vondst is gevoelig omdat begin vorig jaar een patiënt in de TBS-kliniek een medewerker met een schaar heeft neergestoken. De socio-therapeut overleed twee dagen later aan zijn verwondingen.

Volgens medewerkers van De Kijvelanden is de veiligheidssituatie na het noodlottig incident vorig jaar nog nauwelijks verbeterd. Er is nog steeds een tekort aan personeel, jonge medewerkers zijn onervaren en verlofgangers worden bij terugkeer in de kliniek amper gecontroleerd waardoor er binnen de kliniek volop drugs verkrijgbaar is.

Vorige week kwam de kliniek nog in het nieuws omdat een patiënt brand had gesticht in zijn eigen kamer. De man liep hierbij lichte verwondingen op. Volgens de woordvoerder kwam de man tot zijn daad nadat hij slecht nieuws had gehoord. De kliniek heeft van het incident aangifte gedaan.

Inspectie

Dat een medewerker wordt verdacht van de handel in de drugs was vrijdagmiddag nog niet gemeld bij de Inspectie Justitie en Veiligheid.