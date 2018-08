ARCHIEF RIJNMOND 26 aug 2018 - Vakantiewacht

Afgelopen week heb ik ‘m een beetje geknepen.Ik vreesde dat er iets goed mis was, en dat ik het misschien had kunnen voorkomen.

Het zit zo.

Ik heb drie weken voor de katten en de planten gezorgd van mensen bij ons in de straat die zelf op vakantie waren.

Voordat ze op vakantie gingen, waren ze begonnen met verbouwen, ze waren nog niet klaar, en er stond nog steeds een steiger tegen de voorgevel. Een beetje riskant qua inbraakgevoeligheid, maar ze hadden de boel aardig laten afschermen en ze waagden het erop.

Ergens afgelopen week kwam ik in dat huis om de katten te voeren en hun drollen te scheppen, en het viel me op dat er nogal een tocht door het trapgat trok. Bleken de deuren naar het balkon aan de voorkant van het huis wagenwijd open te staan. Nieuwe deuren, nog maar pas geleden geplaatst. Misschien niet goed dichtgedaan, of vanzelf opengewaaid. Ik dacht er niks van, trok de deuren dicht en vergrendelde ze met zo’n hendel die je naar beneden duwt.

Pas een dag later begon het in mijn hoofd te werken - ik reageer soms erg traag. Was er misschien een verband tussen de open deuren en de steiger? Met een beetje moeite kon je best die steiger op, en door naar het balkon, en met een koevoet kreeg je die deuren wel open. Er zou toch niet zijn ingebroken? Ik had binnen geen sporen gezien, maar dat zei niet alles, wist ik helaas uit ervaring.

Als vanzelf werd ik 35 jaar teruggeworpen in de tijd, naar mijn ouderlijk huis in Schiedam.

Na zijn pensionering ging mijn vader met zijn vriendin voor een maand of drie op reis, en ik zou een oogje in het zeil houden bij het huis, een villaatje dat er chiquer uitzag dan het in werkelijkheid was.

Op een dag arriveerde ik daar, en zag ik na een tijdje dat de ruit van de keukendeur aan diggelen lag. Precies rond het handvat zat een gat. Duidelijk geval van inbraak. Iemand had natuurlijk door dat gat de sleutel aan de binnenkant omgedraaid en was naar binnen gegaan. Alleen: anders dan je op tv altijd ziet na een inbraak, was het huis helemaal geen ravage. Op tv zie je in zo’n geval dat alle lades zijn opengetrokken en alle kasten zijn leeggehaald. Ik zag niks. De zitkamer lag erbij zoals altijd. En in de kamers boven viel me ook weinig op. Ja, nou, op het bureau in de studeerkamer van mijn vader lagen wat bank-paperassen die daar eerst niet lagen, dacht ik. En de la van het bureau stond open.

Wat ik daarna heb gedaan, weet ik niet meer precies.

Heb ik de politie ingeschakeld voor deze onduidelijke actie? Ik geloof het niet. Heb ik mijn vader op zijn vakantieadres ingeseind? Geen idee. Wel zal ik de glaszetter hebben besteld.

Een van mijn taken als oppas van het huis was om de post een beetje bij te houden. Kijken of er urgente dingen bij zaten.

Ik maakte ook de enveloppen van de bank open. En een week of twee na die wat raadselachtige inbraak trok ik een bankafschrift uit een envelop dat ik niet zo goed begreep. Er was een bedrag van de rekening van mijn vader overgemaakt naar … ja, naar hemzelf, zo leek het. En wat voor bedrag? Iets van 180 en allemaal nullen. Het leek wel of het om 180.000 gulden ging, maar dat kon ik me nauwelijks voorstellen. Mijn vader had als arts weliswaar jarenlang veel meer verdiend dan hij nodig had, maar dit kon ik niet plaatsen. Ik geloof dat ik het afschrift op het stapeltje heb gelegd, met de gedachte dat mijn vader bij thuiskomst wel zou kijken.

Ik zat toen eerlijk gezegd ook niet zo goed in mijn vel.

Wanneer nou precies uitkwam wat er aan de hand was, weet ik niet meer, maar het was niet dankzij míjn oplettendheid maar door oplettendheid van de bánk dat een slimme truc werd voorkomen.

Wat speelde er?

Er was inderdaad ingebroken. En de dief had een stapel bankoverschrijvingskaarten van mijn vader meegenomen, plus denk ik een papier waarop de handtekening van mijn vader stond, of misschien wel het handtekeningstempel dat mijn vader gebruikte voor ondertekening van recepten.

De dief had vervolgens op naam van mijn vader een tweede rekening bij de bank weten te openen, bij een ander filiaal, een filiaal in het Oude Noorden van Rotterdam. Daarna was het hem gelukt om – inderdaad - 180.000 gulden over te maken van de oude naar de nieuwe rekening. Zo veel stond erop. En had hij in het ‘nieuwe’ filiaal, waar ze mijn vader niet kenden, geprobeerd om dat hele saldo van die nieuwe rekening in één keer in contanten op te nemen.

Zo veel hadden ze niet in huis, zeiden ze hem bij dat filiaal. Ze vertrouwden het ook niet helemaal. Hier kwam een wat sjofel geklede Surinamer 180.000 gulden in cash opnemen van een pas geopende rekening. Verdacht.

Hij moest een dag later maar terugkomen, zeiden ze.

Dan zouden ze het geld voor hem in huis hebben.

Intussen namen ze contact op met het bankfiliaal waar mijn vader gewoonlijk kwam. En belden ze de politie.

Toen de inbreker annex oplichter een dag later terugkwam voor zijn cash, werd hij ingerekend.

Als hij een maatschappelijk hoogstaandere uitstraling had gehad, en een wat bescheidener bedrag had opgevraagd was ie er misschien mee weggekomen, maar nu mislukte de boel.

Gelukkig maar.

Ook voor mij.

Want ik voelde me er met mijn onnozelheid natuurlijk toch een beetje medeverantwoordelijk voor.

Van mijn taak als vakantiewacht had ik weinig gebakken.

En hoe is het nu gegaan met dat huis van die mensen bij ons in de straat waar ik afgelopen weken op paste?

Die steiger, die balkondeuren?

Ik heb alles geïnspecteerd, en er leek mij niks aan de hand.

Die nieuwe deuren met hun nieuwe sluiting waren vast vanzelf opengewaaid.

Of moet ik die mensen vragen om de komende weken hun bankafschriften extra goed in de gaten te houden?



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

PAPA

2. Papa – BakkerLutz

3. Pa, je was een schilder – Izak Boom

4. Luister naar mijn lied – Jop Pannekoek

LOUIS DAVIDS

5. Bij de wieg – Jenny Arean

6. Mammie is dansen – Frits Lambrechts

7. Het jodenkind – Max Tailleur

GOOCHEME SALLY

8. Montage over Sally met de roomijskar met Meijer de Wolf

9. Portugees-Joodse gebeden

AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band