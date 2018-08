Deel dit artikel:











Maas tot kraan: leidingen van hier tot Australië Er wordt hard gewerkt om de waterleidingen op orde te houden.

Na natuurlijke zuivering in de Biesbosch en 'chemische' reiniging in een zuiveringsinstallatie pompt Evides het drinkwater in haar immense leidingennet. "We hebben 14.000 kilometer leidingen", zegt Maaike van de Ven, van Evides. "Dat is van hier naar Australië."

Als manager operatie en beheer is ze bij Evides medeverantwoordelijk voor het transport. Lekkages en storingen kunnen dat transport verstoren, daarom vindt er vrijwel dagelijks onderhoud plaats. "Zowel aan het net als bij mensen thuis", weet monteur Jurriaan Jansen.

Lees ook: Van de Maas tot de kraan: UV doodt alle bacteriën Voor de vervanging van een lekkende brandkraan, in Spijkenisse, heeft hij met z'n collega welgeteld vijftien minuten nodig. "Bij werk aan het net zitten de klanten zonder water", zegt Van de Ven, "Dat wil je zo kort mogelijk laten duren, dus fijn dat dit klusje zo snel geklaard kon worden." Natuurlijk komen ook grotere problemen voor. "Dat leidt dan soms tot het advies om het water te koken", meldt waterkwaliteitsmanager Rob van der Leer. "De kwaliteit gaat boven alles. Jaarlijks worden bij Aqualab Zuid 55.000 monsters van ons water onderzocht". Na een week 'Van de Maas tot de kraan' weten we in elk geval dat ons drinkwater het meest gecontroleerde drankje van ons land is...

