Rotterdamse docenten krijgen doorbetaald op stakingsdag

De Rotterdamse docenten uit het basisonderwijs die op 12 september gaan staken, krijgen die dag doorbetaald. Dat hebben de Rotterdamse schoolbesturen besloten, meldt de koepelorganisatie RVKO.

"Wij ondersteunen deze actie en hebben daarom besloten om door te betalen", zegt Ton Groot Zwaaftink van de RVKO. "Het is belangrijk dat er voldoende geld komt voor eerlijke salariëring van de werknemers in het basisonderwijs."

Op woensdag 12 september staken medewerkers in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland op initiatief van PO-front. De actie wordt gehouden op het Wilheminaplein. Daarna lopen de leraren via de Erasmusbrug naar het Euromastpark.

De partijen van het PO-Front voeren samen actie voor minder werkdruk en eerlijk salaris. PO-Front eist hier 900 miljoen euro voor, in plaats van de 270 miljoen euro die het kabinet hiervoor overheeft.