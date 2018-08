Deel dit artikel:











Krabbendam over transfer Boëtius: ‘Mainz is knettergek’ FC Rijnmond met Martijn Krabbendam, Dennis van Eersel en Geert den Ouden

Jean-Paul Boëtius is weg bij Feyenoord en natuurlijk ging het daar in de voetbaltalkshow FC Rijnmond over. Martijn Krabbendam (Voetbal International) begrijpt niets van de Duitse club die Boetius overnam van Feyenoord. "Mainz is natuurlijk knettergek", doelt hij op de 3,5 miljoen die de Duitsers betaalden voor de buitenspeler.

In FC Rijnmond zaten naast Krabbendam ook Dennis van Eersel (RTV Rijnmond) en vaste analist Geert den Ouden aan de desk bij presentator Etienne Verhoeff. Tonny Vilhena kwam aan bod, uiteraard werd Feyenoord-City besproken en het ging over Sparta en Excelsiors trainer Adrie Poldervaart.