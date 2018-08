Suurhoffbrug dit weekend afgesloten

De afsluiting is vanaf vrijdagavond tot en met maandagmorgen.

De Suurhoffbrug op de A15 bij Oostvoorne is dit weekend in de richting van de Maasvlakte afgesloten voor verkeer. Dit vanwege spoedreparaties aan het wegdek.

De afsluiting geldt vanaf afrit 9 en is vanaf vrijdagavond 21:00 uur tot en met maandag 3 september 05:00 uur.

Omrijden kan via de N57 en de N218 (Groene Kruisweg). Vervoer van gevaarlijke stoffen gaat via de N57, Staaldiepseweg/Krabbeweg naar toerit 8 Oostvoorne. Weggebruikers moeten rekening houden met extra (vracht)verkeer over de Staaldiepseweg/Krabbeweg.