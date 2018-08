Ontsnapt aapje weer terug bij haar moeder

De jonge kuifmakaak die vrijdag rond het middaguur ontsnapte uit het verblijf in Diergaarde Blijdorp is weer terecht. Hoe het dier de vrijheid kon zoeken, kan de dierentuin nog niet zeggen. "Vanavond wordt het aapje weer met haar familie herenigd. Eind goed, al goed", laat de dierentuin weten.

De verzorgers hadden het 2-jarige aapje terug geholpen door een verbinding naar het eiland te maken met een dikke tak, nadat ze de overige makaken in hun binnenverblijf hadden gelaten. Het aapje heeft dit vanuit een naburige boom gadegeslagen. Na een uurtje durfde het uiteindelijk via de geïmproviseerde brug over te steken naar het eiland.

Blijdorp heeft vier kuifmakaken, twee moeders met jong, in het Aziatische gebied van de dierentuin. "Het aapje was in de buurt van het verblijf", vertelt een woordvoerder. "Het zijn echte familiedieren. Zelf wilde het dier vast ook het liefst terug naar de moeder."

De bezoekers van Diergaarde Blijdorp zijn niet in gevaar geweest. "Deze aap is niet gevaarlijk voor de bezoekers, legt de woordvoerder uit. "Het zijn schuwe dieren. Wel zal het bang geweest zijn in een vreemde omgeving, en zonder de moeder."