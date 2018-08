Ouders adviseren over nieuwe locatie ‘schimmelschool’ Rockanje

De gemeente Westvoorne en basisschool De Zeewinde in Rockanje, waar schimmel is aangetroffen, gaan samen met ouders en leerkrachten op zoek naar een andere tijdelijke huisvesting. De groepen 3, 4 en 5 krijgen nu op een locatie in Oostvoorne les.

In het pand in Rockanje is in delen van de school schimmel geconstateerd en is er sprake van een slechte luchtkwaliteit. Deze schimmel zou vooral gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand of allergieën.

Vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten gaan plaatsnemen in een klankbordgroep die advies zal geven over verschillende huisvestingsmogelijkheden. Vrijdagmiddag hebben de ouders een brief thuis gekregen om zich aan te melden voor deze klankbordgroep.

Op dit moment worden mogelijkheden voor huisvesting onderzocht. De bedoeling is dat de leerlingen zo snel mogelijk weer naar school gaan in Rockanje. In de komende twee weken kunnen de mensen van de klankbordgroep adviseren over de mogelijkheden. Het uiteindelijke besluit neemt het schoolbestuur in overleg met het college van burgemeester en wethouders.



Tot 1 oktober krijgen 130 leerlingen van de drie groepen van De Zeewinde les in het voormalig schoolgebouw De Driehoek in Oostvoorne. Deze maandag en dinsdag zijn de kinderen nog vrij geweest, woensdag is er busvervoer geregeld.

De afgelopen maanden zijn er in de school ventilatieroosters geplaatst en is vloerbedekking uit twee lokalen verwijderd. Ouders klagen al langer over schimmel in de ruimten en vonden dat de school er te weinig aan deed. Kinderen zouden last hebben van hoofdpijn, buikpijn, rode ogen en vermoeidheid, maar dit zou volgens de GGD niet door de schimmel komen, maar door de slechte ventilatie en slechte luchtkwaliteit in het schoolgebouw.