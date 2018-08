Eerste avond Spijkenisse festival druk bezocht

Het festival is te vinden op het marktplein in de binnenstad van Spijkenisse.

Het Spijkenisse Festival geeft deze vrijdag jong, lokaal talent een podium. De opener van het festival was de 13-jarge Thijs Buizert uit Hellevoetsluis.

Het festival bleek een succes: rond 22:30 uur was het overvol op het marktplein in de binnenstad en waarschuwde de gemeente dat de toegang tot het festival zeer beperkt was.

Tekst gaat verder onder de foto.

Thijs heeft al meerdere eigen tracks geproduceerd en meerdere malen opgetreden voor groot publiek. Daarnaast won hij de titel Nederlands Kampioen DJ onder de 18 in 2016 en Kunstbende Zuid-Holland in april dit jaar.

Behalve Thijs Buizert treden vrijdagavond nog La Fuente, Pep & Rash en Tony Junior op. Die laatste heeft onder meer samengewerkt met DJ Tiësto voor het nummer ‘Get Down’.

Het Spijkenisse Festival is dit jaar tussen de Oude Kerk en de Boekenberg van Spijkenisse, op het Marktplein.

Dit weekend komen nog Tino Martin, Maan en Van Velzen optreden.

Vrijdag duurt het festival nog tot middernacht.