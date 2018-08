Deel dit artikel:











Scooterrijder aangereden door auto

Een scooterrijder is vrijdagavond in botsing gekomen met een auto op de Mathenesserdijk in Rotterdam Delfshaven.

Personeel uit de tram die vlakbij was, hebben eerste hulp en opvang geboden aan de betrokkenen in afwachting van de politie en ambulance. Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog onbekend. De trambaan was tijdelijk afgesloten, omdat daar de scooter op terecht was gekomen. Tram 23 en tram 24 heeft vrijdagavond in beide richtingen niet gereden tussen Marconiplein en het Middellandplein. RET adviseert om zoveel mogelijk gebruik te maken van de metro. Rond 22:50 uur reed de tram weer volgens dienstregeling.