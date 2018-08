Ed Aldus juicht verplicht dronevliegbewijs toe

Steeds meer mensen maken foto's en filmpjes met drones en steeds vaker gebeuren er ongelukken of bijna-ongelukken. Professionele dronevliegers vinden daarom dat ook hobby-dronepiloten een vliegbewijs moeten halen. Onze eigen drone-expert, weerman Ed Aldus, is het daar helemaal mee eens. "Mensen die er niet voor geleerd hebben mogen nu meer dan ik!"

Het aantal hobbydrones in Nederland wordt nu geschat op 100.000. "Er is echt een wildgroei gaande", ziet ook Ed. "En ik zie ook dat veel mensen de regels totaal niet kennen. Daar erger ik me mateloos aan."

Zo zijn er no-fly area's: drones mogen bijvoorbeeld niet te dicht bij wegen, spoorlijnen, viaducten en waterwegen vliegen. "Maar het gekke is dat ik als gecertificeerd dronevlieger niet hoger mag dan 50 meter en dan de gewone consument tot een hoogte van 120 meter mag. Dat zou toch andersom moeten zijn?"

Ed haalde zijn dronepapieren eind juli. "Een dure hobby wordt het wel zo hoor!" Hij vliegt nu met een PH-4DD en maakt vooral graag rondjes boven de Zuidpolder in Barendrecht.