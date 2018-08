Sparta wint moeizaam bij RKC Waalwijk (0-1)

Sparta heeft de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk nipt gewonnen. De ploeg van trainer Henk Fraser zegevierde in Brabant met 1-0. Doelman Roy Kortsmit was van grote waarde voor de Rotterdammers, hij pakte een strafschop van voormalig Excelsior-speler Kevin Vermeulen.

Dat gebeurde na dik een kwartier spelen in de tweede helft toen Dries Wuytens een overtreding maakte op Jari Koenraat. De bezoekers stonden op dat moment al op voorsprong. Mohamed Rayhi was na een kwartier voetballen trefzeker voor Sparta: 0-1. De gasten waren in het restant van de eerste helft de bovenliggende partij, maar RKC kreeg wel één grote kans. Kortsmit had een antwoord op een inzet van Mario Bilate (ex-Sparta).

Na rust was het lang wachten op hoogtepunten, tot de gemiste strafschop van Vermeulen. Niet veel later raakte Koenraat de lat. Voor RKC het sein om er nog een schepje bovenop te doen. Royston Drenthe probeerde het ook, maar hij pegelde de bal over het doel van de thuisclub.

Sparta kwam goed weg toen Koenraat via een Sparta-speler naast schoot. In de slotfase bleef het, met een minimale voorsprong, billenknijpen voor Sparta. Zo was Vermeulen opnieuw dicht bij een goal, maar stond Kortsmit weer op de goede plek. Frasers team hield stand in Waalwijk: 0-1.

Sparta staat na drie wedstrijden op de zevende plaats van de Keuken Kampioen Divisie met zes punten.