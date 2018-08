FC Dordrecht krijgt te weinig in Nijmegen

FC Dordrecht heeft de uitwedstrijd bij NEC verloren met 1-0. Oud-Feyenoorder Anass Achahbar deed de ploeg van trainer Gérard de Nooijer veel pijn met een treffer tien minuten voor rust.

De bezoekers deden zeker niet onder voor de titelkandidaat. FC Dordrecht kreeg zelfs kansen om NEC flink aan het wankelen te brengen. Zo had Maarten Peijnenburg een fraaie vrije trap in huis, kopte Marko Maletic de bal voorlangs en had Jeremy Cijntje weinig geluk in de afwerking. De thuisploeg was zelden gevaarlijk, maar kwam vanuit het niets toch op voorsprong via Achahbar (1-0).

Na rust was NEC af en toe dreigend, maar FC Dordrecht kreeg zeker kansen om met een goed resultaat huiswaarts te keren. Savvas Mourgos mikte net naast en Renny Smith slaagde er ook niet in om de bal achter doelman Alblas te werken. Daardoor boekte NEC een zwaarbevochten zege op eigen veld, FC Dordrecht blijft steken op een puntje na drie wedstrijden.

NEC - FC Dordrecht 1-0 (1-0)

36' 1-0 Anass Achabar

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Stankov, Breedijk, Montsma, Ormonde-Ottewill; Mourgos (70' Smith), Kok, Cijntje (62' Haydary), Peijnenburg, Zamouri (65' Schets); Maletic