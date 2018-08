Deel dit artikel:











Karsdorp verliest bij rentree in blessuretijd van AC Milan

Oud-Feyenoorder Rick Karsdorp heeft vrijdagavond zijn rentree gemaakt in het shirt van AS Roma. De rechtsback startte in de basis in de competitiewedstrijd bij AC Milan (2-1). Hij speelde 75 minuten.

Tien maanden stond Karsdorp aan de kant met een knieblessure. In de zomer van 2017 nam AS Roma hem over van Feyenoord, maar Karsdorp speelde slechts één wedstrijd. In Milaan mocht de weer fitte Karsdorp starten van trainer Eusebio Di Francesco. AS Roma kwam in San Siro op achterstand door een goal van Franck Kessie, Federico Fazio maakte na een uur spelen gelijk. Diep in blessuretijd, toen Karsdorp niet meer op het veld stond, maakte AC Milan de winnende treffer via invaller Patrick Cutrone.