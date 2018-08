Deel dit artikel:











Van wie zijn deze gestolen fietsen? Dit is een van de fietsen.

De politie heeft maar liefst negen gestolen fietsen tegelijk in beslag genomen bij een 47-jarige Rotterdammer aan de Van Malsenstraat in Rotterdam Feijenoord. Het enige probleem: van zes van de negen fietsen is de eigenaar nog niet terecht.

De Rotterdammer had een van de fietsen te koop aangeboden, maar kreeg in plaats van de koper, agenten voor zijn deur. De echte eigenaar van de fiets had zijn fiets herkend op Marktplaats. In het huis aan de Van Malsenstraat bleken nog acht andere gestolen fietsen te staan. Het zijn volgens de politie opvallende fietsen die uiterlijk gemakkelijk herkenbaar zijn.