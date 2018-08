Deel dit artikel:











Uitblinker Kortsmit: 'Perfecte wedstrijd voor een keeper' Roy Kortsmit

Roy Kortsmit hielp Sparta vrijdag aan drie punten tegen RKC Waalwijk (0-1). De doelman pakte niet alleen een strafschop, hij was sowieso een sta-in-de-weg voor de spelers van de thuisploeg. "Dit was de perfecte wedstrijd voor een keeper", zegt hij tevreden. "Een aantal mooie reddingen, in de eerste en tweede helft. En nog een penalty, het kan niet beter."

Sparta maakte het zichzelf onnodig moeilijk in Waalwijk. Dat zag ook Kortsmit. "Je staat 0-1 voor, eigenlijk moet je dan blijven voetballen. Onder de druk vandaan, maar we gingen achteruit lopen. Zij pompten de ballen erin, dat deden ze goed, maar gelukkig viel die goal niet."