Botteghin: 'Laatste kwartier van Heerenveen moet eruit'

Feyenoord speelt zondag tegen NAC Breda, een oude club van Eric Botteghin. Van 2011 tot 2013 stond hij onder contract bij de Brabantse club. Via FC Groningen belandde hij in 2015 in de Kuip bij Feyenoord.

Afgelopen weekend won Feyenoord, met Botteghin in de basis, bij SC Heerenveen met 3-5. Bijna gaven de Rotterdammers een ruime voorsprong 4-0 weg, ook door een fout van de Braziliaanse verdediger. Uiteraard is over die laatste fase in Friesland gesproken. "Ja, dat wij 75 minuten uitstekend hebben gespeeld. Alleen dat laatste kwartier moet eruit. Iedereen weet dat dit niet mag gebeuren. We moeten door."

Botteghin zag de concurrenten Ajax en PSV zich plaatsen voor de Champions League. Feyenoord is al klaar in Europa, dat zou wellicht een voordeel kunnen zijn in de strijd om de landstitel. "Ik weet het niet. Toen wij kampioen werden, speelden wij ook in de Europa League. We kunnen nu meer rust pakken, meer trainen. Ik hoop dat een voordeel is voor ons."

Feyenoord - NAC Breda begint zondag om 16.45 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.