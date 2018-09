Burgemeester Aboutaleb vier dagen in Berlijn

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, gaat zondag voor vier dagen op werkbezoek naar Berlijn. Hij ontmoet verschillende vertegenwoordigers van de stad, maar ook van de landelijke Bondsdag.

Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen is energie, maar op de agenda staan ook sociale vraagstukken en stedenbouw. Aboutaleb bezoekt bijvoorbeeld de multiculturele wijk Kreuzberg, om inzicht te krijgen in sociale problemen in die wijk.

Zondag geeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest een concert in Berlijn. Het wordt het laatste Europese concert met Yannick Nezet-Seguin als chef-dirigent.