Deel dit artikel:











Politiek010: discussie over onderzoek naar slavernijverleden Witte de Withstraat, Foto: Thijs Kern

Rotterdam doet onderzoek naar zijn slavernijverleden. "Het is belangrijk om te weten wat onze gedeelde geschiedenis is en daar kunnen we lessen uit trekken", zegt Ercan Büyükçifçi van Nida. "Dit onderzoek zorgt juist voor verdere polarisatie", meent Tim Versnel van de VVD. In Politiek010 gaan ze met elkaar in discussie.

Versnel wil met raadsvragen voorkomen dat als gevolg van het onderzoek straatnamen zoals de Witte de Withstraat worden gewijzigd. "Het is goed dat we open zijn over het slavernijverleden en dat zeehelden als Piet Hein en Witte de With niet alleen maar goede kanten hebben, maar we moeten die pagina uit onze geschiedenis niet uit het straatbeeld verdringen." "Het veranderen van straatnamen moet geen doel op zichzelf zijn, maar we moeten kritisch kijken naar bepaalde namen die we hebben gegeven aan straten en gebouwen", vindt Büyükçifçi. Lerarentekort Verder staat Verder staat de uitzending in het teken van de scholen die weer zijn begonnen en de problemen met het lerarentekort. Jakolien Kraeima van scholenkoepel RVKO schuift aan in de uitzending en blikt terug op de start van het nieuwe schooljaar. "We moeten naar nieuwe vormen van onderwijs, anders hebben we om de zoveel jaar een lerarentekort", zegt Kraeima. "Die onderwijshervorming moeten we met de leraren maken, dat is een grote klus voor de komende jaren." In Politiek010 nemen verslaggevers Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet de Rotterdamse politiek door. Ze kaarten problemen aan van Rotterdammers en laten de mens achter de politicus zien. Na het zien van Politiek010 bent u helemaal bijgepraat!